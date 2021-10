"Pora mroku". Najgorszy polski horror w historii. Nie róbcie sobie tej krzywdy

Mowa o "Porze mroku" Grzegorza Kuczeriszki z 2008 r. Ci co obejrzeli ten film wtedy, a było ich zresztą niewielu, zgodnie głosili, że jest to fatalne kino. Z tego powodu przez 13 lat omijałem go szerokim łukiem. Ale produkcja Netflixa podkusiła mnie, by sprawdzić, czy te wszystkie srogie opinie są uzasadnione. Tym bardziej, że horrory ogólnie nie dostają najlepszych not od krytyków, a "Pora mroku" jest niby slasherem. Po obejrzeniu jestem już pewny – krytycy mieli rację.