Wyznał, jak chciałby umrzeć. Mija 15 lat od śmierci Machulskiego

Urodził się 3 lipca 1928 r. w Łodzi. Od najmłodszych lat fascynował się światem filmu. Do szkoły chodził pieszo, aby oszczędzać pieniądze na bilety do kina. Przeżył wojnę, co z pewnością nie było łatwym doświadczeniem. "Wojna to przede wszystkim głód. Z ojcem wybieraliśmy jajka gawronom z gniazd. Być może to wtedy nauczyłem się aktorstwa, bo jak mi Niemiec przystawił pistolet do głowy, to zacząłem nienormalnego udawać" - wspominał Machulski.