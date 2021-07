Pozwała słynną wytwórnię. Nie czekała długo na (ostrą) odpowiedź

W pozwie można przeczytać, że "Disney celowo skłonił Marvela do złamania umowy, aby uniemożliwić pani Johansson czerpanie z niej pełnych korzyści". Dokładnie chodzi o to, że aktorka nie podpisała umowy z Disneyem, lecz z Marvelem. Jednak Marvel, który przecież wchodzi obecnie w skład koncernu Disney Media, nie miał w tym temacie nic do powiedzenia i musiał zgodzić się na warunki narzucone przez korporację. Johansson twierdzi, że był czas na doprecyzowanie warunków umowy. Disney nie zamarzał jednak dzielić się z nią pieniędzmi zarobiony poprzez platformę streamingową. Z kolei przyblokowani szefowie Marvela nie mieli takiej mocy sprawczej, aby renegocjować treść dokumentu. I tak pojawił się pozew.