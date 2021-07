Scarlett Johansson pozywa Disneya. Straciła przez nich miliony dolarów?

Jednocześnie produkcja w wielu krajach pojawiła się także na platformie streamingowej Disney+. Dostęp do seansu online kosztuje 29,99 dol., czyli równowartość trzech biletów do kina. Po premierowym weekendzie Disney podzielił się radosną informacją, że użytkownicy platformy wykupili dostęp do filmu za rekordową kwotę 60 mln dol. Te wieści nie spodobały się Scarlett Johansson, której kontrakt uwzględniał zyski wyłącznie z dochodów kinowych.