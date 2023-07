Posypią się Oscary. Rekordowa widownia w polskich kinach

W przeciwieństwie do innych największych przebojów bieżącego sezonu, "Oppenheimer" nie jest stricte komercyjnym tytułem. W jego przypadku popularność w kinach staje się środkiem prowadzącym do celu, jakim są przyszłoroczne Oscary. Na dodatek, obraz Christophera Nolana jest bardzo długim filmem (trwa aż 3 godziny), przez co liczba jego seansów jest mocno ograniczona. Wiele czynników przemawia za tym, że "Oppenheimer" jeszcze przez długi czas będzie utrzymywać w kinach widownię na wysokim poziomie.