Precz zimowej chandrze! Najlepsze seriale w CANAL+ online

Ktoś uderza w demokratyczny system, próbując wprowadzić chaos. W wyniku ataku zostają wstrzymane loty, wysiadają systemy bankowe, pada kilka dużych serwerów – w tym odpowiadających za zakupy internetowe i konsultacje medyczne. Nic dziwnego, że sytuacja budzi niepokoje społeczne. Szybko okazuje się, że to zupełnie nowy wirus, co oznacza, że został napisany specjalnie po to, by sabotować zbliżające się wybory. To poważnie zagraża bezpieczeństwu kraju, a nawet całego demokratycznego świata. Równowaga okazuje się bowiem bardzo krucha…