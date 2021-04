Premiera już za miesiąc. "Szybcy i wściekli 9" mają zarobić miliard dol.

"Szybcy i wściekli 9" to jeden z tych filmów, których premiera, z powodu pandemii, była kilkakrotnie przekładana. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak, że w końcu nadszedł ten dzień. Na początek film trafi do Chin. I to już za miesiąc. W Polsce, kto wie, może zobaczymy go 25 czerwca. Taki jest plan.

Premiera "Szybkich i wściekłych 9" już za miesiąc. Źródło: Materiały prasowe , Fot: materiały prasowe