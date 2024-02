Protesty zakłóciły galę. "Wygrałam nagrodę, ale jest mi smutno"

Sytuację skomentował również irański reżyser Babak Jalali, autor "Fremont". Przy odbieraniu nagrody im. Johna Cassavetesa powiedział: – Na zewnątrz przemawiają ludzie i cokolwiek mówią, myślę, że jest to o wiele ważniejsze niż to, co zaraz powiem. Jestem tak zainspirowany tym, co mówią, że nie mogę wymyślić, co sam mam powiedzieć – przyznał.