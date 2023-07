Prowadzi tajne ceremonie BDSM. Ma ponad 80 lat, a młodzi mężczyźni do niej lgną

Początkowo to Catherine pełni w ich duecie rolę uległej. Z czasem staje się jednak jedną z najsłynniejszych domin we Francji. Skąd ta zmiana? W filmie dokumentalnym Liny Mannheimer "Ceremonia" prowadząca, jak i uczestnicy tajemnych sadomasochistycznych obrzędów wyjaśniają, na czym polegają ich praktyki i co dzięki nim osiągają.