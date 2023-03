Setki milionów wyświetleń. Takiego przeboju jeszcze nie było

Przez wiele lat zadaniem piosenki stworzonej na potrzeby filmu było wypromowanie kinowej produkcji. Ile osób obejrzałoby przeciętny dramat sensacyjny "Bodyguard", gdyby nie porywająca piosenka "I Will Always Love You" w wykonaniu Whitney Houston? Do historii kina przeszła też rywalizacja o tytuł największego przeboju 1991 roku pomiędzy "Terminatorem 2" a "Robin Hoodem", nakręcana przez emitowane na okrągło w MTV utwory "You Could Be Mine" Guns N' Roses oraz "(Everything I Do) I Do It For You" Briana Adamsa. Te czasy w Hollywood minęły, ale nie w Indiach.