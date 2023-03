Złote Maliny 2023 rozdane. Poznaliśmy najgorszy film roku

Duże kontrowersje wzbudziła natomiast nagroda dla najgorszego filmu roku. Członkowie Golden Raspberry Award Foundation Złotą Maliną wyróżnili "Blondynkę". To film, który bardzo podzielił krytyków, niemniej, porusza istotne kwestie związane z męskim szowinizmem i wykorzystywaniem kobiet w Hollywood. Przypomnijmy również, że film otrzymał kategorię wiekową NC-17, co oznacza, że w kinach mogły go oglądać jedynie osoby dorosłe.