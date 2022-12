"Przeminęło z wiatrem". Arcydzieło? Ze sporymi problemami

"Frankly, my dear, I don’t give a damn" ("Szczerze mówiąc, moja droga, nic mnie to nie obchodzi") to chyba najsłynniejszy cytat z filmu. Selznick uparł się, że koniecznie powinien znaleźć się w scenariuszu, ale innego zdania była cenzura. Poszło oczywiście o słowo "damn", które wedle Kodeksu Haysa nie powinno zostać wypowiedziane przed kamerami. Nalegano, by kwestię zmienić i usunąć to jakże "kontrowersyjne" słowo. Krążyły nawet plotki, że na filmowców nałożono niemałą karę finansową za takie gorszące naruszenie dobrych obyczajów. Ostatecznie jednak Selznick dopiął swego, a zdanie wypowiadane przez Butlera do dziś uchodzi za jedno z najbardziej kultowych w historii kina.