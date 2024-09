Przerażający, wierci dziurę w brzuchu. Niebywała sytuacja w kinach

Sięgnijmy na chwilę po tę produkcję z 2022 r. "Goście" to był duńsko-holenderski film w którym pewne małżeństwo na wakacjach we Włoszech poznaje intrygującą parę z niemówiącym synkiem, z którą postanawia się zaprzyjaźnić. Bjørn i Louise wracają do siebie, do Danii. Po jakimś czasie dostają pocztówkę od mieszkających w Holandii Patricka i Karin, którzy zapraszają ich na wspólny weekend w domu za miastem. Małżeństwo zabiera córeczkę i jadą do praktycznie nieznanych sobie ludzi na kilka dni, odcinając się od świata zewnętrznego. W trakcie wypadu dochodzi do przedziwnych sytuacji, które testują małżeństwo. Kulminacyjna scena może się potem wszystkim widzom śnić po nocach. Jest przerażająca i totalnie nikt nie spodziewa się aż takiego obrotu spraw.