"Przetarliśmy oczy ze zdumienia". Zobaczył, co zrobili z jego muzyką w sieci

Jak dodaje, po napisaniu spektakularnej ścieżki dźwiękowej do obrazu DK i Hugh Welchmanów sam otrzymał mnóstwo sygnałów o przekonywaniu się widzów do dzieła Reymonta. – Domyślaliśmy się, że ta produkcja spodoba się ludziom kochającym literaturę i malarstwo oraz generalnie ambitne projekty artystyczne. Nie sądziliśmy jednak, że przebije się ona tak mocno do popkultury i że tak bardzo pokocha ją młodzież – zaznacza L.U.C. – Brak pościgów, kaskaderów i biustów w płonących helikopterach prężących muskuł, a jednak młodzi ludzie odnaleźli coś w tym filmie. Opublikowaliśmy niedawno remix do utworu "Jesień Tańcuj", po czym przetarliśmy oczy ze zdumienia: w sieci zobaczyliśmy tysiące filmików z układami choreograficznymi młodych ludzi z całego świata. Poznałem w USA ludzi, którzy poszli na ten film do kina, ponieważ ich dzieci brały udział w challenge’ach tanecznych do mojej muzyki na TikToku i namówiły rodziców na seans – dodaje.