"Przyjaźń to największa przygoda", czyli Banasiuk i Szyc na ekranie… i poza nim

Po czym poznać przyjaciela? Po tym, że doskonale cię uzupełnia, dba o ciebie i każdego dnia pomaga ci się stać lepszą wersję siebie. No i po tym, że powie ci prawdę prosto w oczy. Nie wierzycie? To poznajcie losy Mateusza i Borysa… To jest, Dona i DJ-a Piesio Psa!