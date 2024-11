Przykre wieści od Agnieszka Dygant na temat "Listów do M". "To miało być pożegnanie"

"Za tym sukcesem stoi przede wszystkim ciężka praca scenarzystów, którzy po raz szósty pokazali, że nadal mają coś do powiedzenia w kwestii 'Listów'. I ciężka praca innych. To była wspólna robota. Bardzo cieszę się, że widzowie chcą chodzić do kina na ten świąteczny film" - powiedziała w rozmowie z Karoliną Motylewską dla WP Agnieszka Dygant.