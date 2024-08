Przytył 10 kilo w 24 godziny. Ultramaratończyk mówi, jak tego dokonał

Po pierwsze: zależy do rekina. Więc wyobraźmy sobie, że ty i ja pływamy u wybrzeży Wielkiej Brytanii, mamy gogle, cały sprzęt, a ty mówisz "Ross, płetwa rekina!", a ja ci powiem "to tylko żarłacz olbrzymi, żywi się planktonem, ma wielką paszczę, ale nie jest straszny". Albo jesteśmy w Islandii czy Norwegii, zobaczysz coś wielkiego w wodzie, a to tylko rekin polarny. Jest spoko, jest niemal ślepy. Co innego, gdybyś zobaczyła żarłacza tygrysiego, żarłacza białego, albo wielkogłowego. Ale nawet one są oportunistami, szukają łatwego posiłku, muszą, bo właśnie tak przetrwały miliony lat. Pozostaje wtedy być spokojnym, nie ruszać się nawet o milimetr i patrzeć im w oczy. Wtedy nie rozpoznają w tobie ofiary. Najgorsze, co można w tej sytuacji zrobić, to odwrócić się i uciekać, od razu stać się ofiarą. Najlepszym wyjściem jest pozostać spokojnym, patrzeć mu odważnie w oczy, jakbyś wiedziała, co robisz i że zasługujesz, by tu być.