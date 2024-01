Psie święta nie są złe. Najlepsze kino familijne na Gwiazdkę w CANAL+ ONLINE

Pojedynek na dwie role

Nie wolno zapomnieć o ciepłej, symfonicznej muzyce i doskonałej grze aktorskiej. Zawiadowcę stacji gra Mateusz Damięcki, któremu jest bardzo do twarzy w kolejarskim mundurze. Takiego tatę chciałyby mieć wszystkie dzieci. Wyjątkowo oddany rodzinie, a dobro najbliższych – mimo małych możliwości finansowych – stawia ponad wszystko. To on do końca ma nadzieję, że uda mu się zgromadzić pieniądze na zabieg córki. Jego adwersarzem, czyli opętanym dyscypliną i porządkiem dyrektorem stacji, jest Adam Woronowicz, zapięty jak agrafka służbista, który ludzką twarz pokazuje jedynie przy swoim synku. Ale i przy nim nie zapomina o obowiązkach. Do pracy przyprowadza swoje dziecko tylko po to, by chłopak mógł przejąć jego obowiązki, gdy dorośnie.