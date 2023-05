Publiczność wybrała. Oto najlepszy film roku. Zaskoczenie?

MTV Movie Awards to nagroda filmowa przyznawana przez stację MTV od 1992 roku (w 2017 roku do rywalizacji włączono również telewizyjne produkcje). W przeciwieństwie do większości filmowych nagród, które wręczane są pod koniec lub na początku roku, nagrody muzycznej stacji przyznawane są na starcie letniego sezonu, a więc w okresie, w którym do kin wchodzą największe i najdroższe hollywoodzkie produkcje. W bieżącym sezonie letni sezon otworzyła trzecia część "Strażników Galaktyki".