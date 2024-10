Puste miejsca na widowni. Obawy Krystyny Jandy okazały się słuszne

W piątek 18 października, dzień po premierze, odbył się kolejny spektakl. Widownia świeciła pustkami. To rzadki widok w OCH Teatrze. Nasz czytelnik doniósł, że obsługa teatru zachęcała widzów do zmiany miejsc z tylnych na pierwsze rzędy, by aktorzy nie musieli grać do pustych krzeseł.