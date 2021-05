Radosław Majdan miał zagrać w filmie z żoną. Plany pokrzyżowała choroba

Wyjaśniła też, że ekipa nie mogła na nich czekać, gdyż zdjęcia były realizowane na Stadionie Narodowym: - Oni po prostu nie mogli czekać, bo to jest za duży obiekt. Radosław wylądował w szpitalu, a ja i tak nie mogłam wyjść z domu, mimo że się czułam dobrze, nie mogłam wziąć udziału w zdjęciach. Niestety ta przygoda mogła być większa, ale cieszę się, że w ogóle miałam okazję pracować z wielkimi nazwiskami i patrzeć na to, jak radzą sobie na planie i to było niesamowite: ta ich swoboda wynika z częstego grania, bycia na nim i doświadczenia.