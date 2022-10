Będzie o nim głośno. Tajemnice Sikorskiego i Ławrowa w dokumencie TVP

Po emisji tego materiału do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło pięć skarg na Telewizję Polską, co nie przeszkodziło w ponownym wyemitowaniu filmu. Krzysztof Luft, były członek KRRiT, stwierdził wówczas: "To skandaliczny obraz. Będę go analizował na zajęciach ze studentami dziennikarstwa jako przykład ekstremalnej propagandy i manipulacji".