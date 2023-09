"Raport Pileckiego". Wielki bohater nie zasługuje na tak przeciętny film

To oczywiście nie koniec walki polskiej kinematografii o sfilmowanie Pileckiego. Niedawno pojawiła się informacja, że ma powstać kolejny film o rotmistrzu, tym razem z budżetem… 227 mln zł, co uczyni go najdroższą produkcją w historii polskiej kinematografii. Ten drugi film ("Enemy of My Enemy") ma wyprodukować firma Iron Mask z amerykańskim kapitałem. Nie wiadomo, kto miałby film wyreżyserować ani kto miałby zagrać rolę główną.