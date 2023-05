Ray Liotta zmarł nagle. Już wiadomo, co było przyczyną śmierci 67-letniego aktora

Zbliżający się do siedemdziesiątki gwiazdor zmarł z powodu niewydolności serca. Poza tym w jego płucach znajdował się płyn, co spowodowało problemy z oddychaniem. Obrzęk płuc wynikał z miażdżycy. Dokumenty medyczne dotyczące zgonu Liotty trafiły do TMZ. Wynika z nich, że śmierć gwiazdora została uznana przez lekarzy za naturalną. Nastąpiła bez użycia przemocy. Spowodowały ją niewydolność serca i niewydolność oddechowa oraz obrzęk płuc.