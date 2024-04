Reżyser "Godzilla i Kong: Nowe imperium" wyjaśnił zakończenie. Są sceny po napisach?

Po napisach końcowych nie ma żadnych dodatkowych scen, co wcale nie znaczy, że ten "zamknięty" finał jest zwieńczeniem serii filmów o Kongu. - "Godzilla vs. Kong" był filmem o Kongu odnajdującym swój dom. Zrobił to, wracając do Hollow Earth, gdzie znajdowały się wskazówki dotyczące pochodzenia jego i innych przedstawicieli jego gatunku. Ale wtedy był on nadal królem bez królestwa, prawda? Ten film eksploruje MonsterVerse pod kątem Konga, który zdobywa koronę i staje się King Kongiem - wyjaśnił Wingard.