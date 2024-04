Widzowie oglądają na potęgę. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

"Godzilla i Kong: Nowe imperium" to już piąty film należący do kinowej franczyzy MonsterVerse studia Legendary Pictures. Cała zabawa rozpoczęła się w 2014 r., kiedy to na ekranach pojawił się obraz "Godzilla". Widowisko stało się dużym przebojem i dało początek serii, która, choć popularna, często rozczarowywała widzów i krytyków.