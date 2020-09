Reżyserce "Cuties" grożono śmiercią. Atakowali ją za film, którego nie widzieli

Cuties \| Official Trailer \| Netflix

Doucouré podkreśla, że Netflix nie omawiał z nią formy promocji, a zwłaszcza nie pokazał kontrowersyjnego plakatu, zanim całość trafiła do sieci. - Odkryłam ten plakat w tym samym czasie, co amerykańska widownia. Moja reakcja? To było dziwne doświadczenie. Nie widziałam tego plakatu zanim nie zaczęły do mnie docierać wszystkie reakcje w mediach społecznościowych i bezpośrednie wiadomości z atakami na moją osobę. Na początku nie wiedziałam, co się dzieje.