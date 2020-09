Reżyserka broni filmu o wyzywających 11-latkach. "Jest odważny i feministyczny"

O "Gwiazdeczkach" zrobiło się głośno pod koniec sierpnia, gdy Netflix zaprezentował plakat z 11-nastolatkami w wyzywających pozach i z kontrowersyjnym opisem. Na dystrybutorze i reżyserce wieszano psy, zanim ktokolwiek obejrzał rzeczony film. Po premierze zaczęły się pojawiać kolejne bezpodstawne zarzuty i nawoływanie do bojkotu. Bo nawet jeśli ktoś w końcu obejrzał "Gwiadeczki" i zrozumiał przesłanie, to niektóre sceny z udziałem 11-letnich dziewczynek zostały uznane za nie do przyjęcia.

Sharon Stone o polskim prezydencie: Uwielbiam go, jest najlepszy!

Jak pisaliśmy w recenzji, jest w "Gwiazdeczkach" kilka scen tanecznych, które autentycznie odrzucają i budzą niesmak. Nie jest to jednak w żadnej mierze celowa seksualizacja dzieci, co zarzucano reżyserce przed premierą na Netfliksie. Wręcz przeciwnie - Doucouré w jednej z ostatnich scen wykłada kawę na ławę i pokazuje, co myśli o takim traktowaniu dzieci. Nie pozostawia złudzeń, że przekraczanie przez nastolatki pewnych granic, czy wręcz pozwalanie im na to przez dorosłych, jest obrzydliwe i nie do zaakceptowania.