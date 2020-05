"Richard Jewell" to wyrzut sumienia FBI i amerykańskich mediów [RECENZJA BLU-RAY]

Po pierwsze, to niesamowita historia oparta na faktach, która oddaje sprawiedliwość ofierze dwóch najpotężniejszych sił w Ameryce: rządu i mediów. Tytułowy Richard Jewell był ochroniarzem w Centennial Olympic Park, gdzie w trakcie Igrzysk Olimpijskich Atlanta 1996 doszło do zamachu bombowego. Jewell zauważył plecak zostawiony pod ławką w czasie trwania koncertu, wezwał wsparcie i rozpoczął natychmiastową ewakuację okolicy. Bomba wybuchła, zabiła dwie osoby i raniła 111 kolejnych. Gdyby nie natychmiastowa reakcja Jewella, ofiar śmiertelnych byłoby znacznie więcej.

"Richard Jewell" to film biograficzny ze znakomitą obsadą. Obrońcę ochroniarza zagrał zdobywca Oscara Sam Rockwell, w matkę wcieliła się Kathy Bates (Oscar za "Misery" i trzy nominacje), a tytułowego bohatera sportretował Paul Walter Hauser ("Ja, Tonya", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"). W dodatkach do wydania Blu-Ray prawdziwa matka Richarda Jewella mówiła, że Hauser był idealny do roli jej syna. Nie tylko wyglądał jak on, ale też chodził i mówił.