River Phoenix zmarł w ramionach brata. Joaquin błagał o pomoc

River Phoenix był młodym, świetnie zapowiadającym się aktorem. Zagrał w takich filmach jak "Indiana Jones i ostatnia krucjata", "Stracone lata", "Moje własne Idaho". Ze względu na urodę, ale i charyzmę porównywano go do Jamesa Deana. Niestety, 23-latek nie zdążył zrobić takiej kariery, jaką mu wróżono - zmarł za szybko, zupełnie jak idol, do którego był porównywany .

River aż do 8. roku życia razem z rodzicami podróżował po Ameryce Południowej. John Lee i Arlyn Bottom należeli do sekty Dzieci Boga. Pod koniec lat 70. nawrócili się i zamieszkali w USA - wtedy zmienili nazwisko na Phoenix. Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci - Rivera, Joaquina, Rain, Liberty i Summer Joy . Rodzeństwo od najmłodszych lat było pod opieką agentki, która szukała dla nich pracy w show-biznesie.

31 października 1993 roku okazał się dniem tragicznym, choć nic nie wskazywało, że może zakończyć się śmiercią Phoeniksa. 23-letni aktor wieczorem postanowił iść na imprezę. Bawił się ze znajomymi i młodszym bratem w klubie The Viper Room należącym do Johnny'ego Deppa .

Kiedy wyszła, ujrzała aktora, który szamotał się z ochroniarzem. Chwilę później Phoenix w konwulsjach upadł na ziemię. Przerażona Samantha wbiegła do klubu, szukając Joaquina. Kiedy wyszła na zewnątrz, zobaczyła go. Dzwonił pod 911 i mówił: "On ma drgawki! Przyjedźcie, proszę, on umiera!". Błagał o pomoc. Nagranie wyciekło do mediów.