Robi się poważnie. Brad Pitt przedstawił swoją dziewczynę znanym przyjaciołom. Ines bryluje wśród gwiazd

Odkąd w 2016 roku on i Angelina Jolie ogłosili rozstanie, media nie ustawały w łączeniu go z co rusz kolejnymi kobietami, z którymi był widziany. Wszyscy plotkarze jednak musieli zadowolić się domysłami, nigdy nic się nie potwierdziło. Dopiero teraz 31-letnia Ines de Ramon okazała się godna tego, by oficjalnie zostać dziewczyną Pitta. Od kilku miesięcy bywa z nim na branżowych imprezach, a starszy od niej dwukrotnie kochanek nie ukrywa jej przed światem.