Robiono o nim memy. Chyra nie ukrywa, że grał mitem pijaka-artysty

Żurnalista wspomniał o wielkich mitach środowiskowych związanych z pijakami-artystami. - Te mity już dziś tak nie grają. Ja jeszcze tym grałem. Już wtedy był to mit umierający. Chodzi o typ Stefana Jaracza, czyli aktorów z przedwojennego teatru. Naprawdę, patrząc dzisiaj na to środowisko, to z tym, co było w moich czasach, to jest nieporównywalne - stwierdził.