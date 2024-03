Rocznica śmierci Kieślowskiego. Jego ostatnie chwile mówią o nim wszystko

Krzysztof Kieślowski to jeden z najwybitniejszych polskich twórców. Zmarł w 1996 r. po operacji serca. Publiczność miała go zawsze za człowieka poważnego, nieco wyniosłego, trzymającego dystans – tymczasem, jak wspominała jego córka w wywiadach, Kieślowski był mężczyzną wesołym, dowcipnym i skorym do żartów.