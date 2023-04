Rola filmów w dzisiejszym świecie - sztuka na wielkim ekranie

Niektóre filmy zyskały już kultowy status i przetrwały próbę czasu. Dlaczego? To właśnie dlatego, że są to dzieła sztuki, które na długo zapadają w pamięć widzów. Te filmy mają w sobie coś, co sprawia, że chcemy do nich powracać i odkrywać nowe warstwy ich treści. Nierzadko zainspirowały one nowe pokolenia filmowców i stały się wzorcem do naśladowania. Kultowe filmy to również swoisty dokument historii kina, który z każdym rokiem nabiera jeszcze większej wartości.