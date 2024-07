Rozwód dzień przed śmiercią. Dotarli do dokumentów sądowych

Gwiazda "Beverly Hills 90210" zmarła w sobotę 13 lipca. Miała 53 lata. Smutną wiadomość potwierdziła Leslie Sloane, agentka aktorki, w rozmowie z "The People". "Shan. Moja siostro... Kochałaś mnie cały czas. Dzięki tobie w dużej mierze zrozumiałem, czym jest miłość. Tęsknię za tobą tak bardzo, że nie jestem w stanie sobie jeszcze tego do końca uzmysłowić. Dziękuję ci za twoje serce" - napisał w mediach społecznościowych aktor "Beverly Hills...", Brian Austin Green. On jako jeden z nielicznych wiedział, że Shannen ponownie zachorowała na raka i to z przerzutami. Trwał przy przyjaciółce, czego nie można było powiedzieć o jej mężu.