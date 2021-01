Russell Crowe pozamiatał jednym komentarzem. Krytyk narzekał na hit z jego udziałem

"Pan i władca - Na krańcu świata" to epickie widowisko z 2003 r., które pochłonęło 150 mln dol., zebrało mnóstwo pozytywnych ocen (średnia 85 proc. na RottenTomatoes mówi sama za siebie) i przysporzyło twórcom dwa Oscary za zdjęcia i montaż dźwięku. Statuetek mogło być więcej (łącznie 10 nominacji), ale pech chciał, że w tym samym roku do wyścigu stanął "Władca pierścieni: Powrót króla", który rozbił bank i zgarnął 11 Oscarów.

O "Panu i władcy" zrobiło się ostatnio głośno za sprawą wpisu na Twitterze, który został zauważony i – co najważniejsze – skomentowany przez Russella Crowe'a. Autor oryginalnej wiadomości, przedstawiający się w serwisie jako "międzynarodowy krytyk filmowy" z Liverpoolu, nabijał się z hitu Crowe'a z 2003 r. Uznał, że jeżeli ktoś ma problemy z bezsennością, to poleca obejrzeć "Pana i władcę – Na krańcu świata". Na niego to zawsze działa, bo nigdy nie wytrwał przed ekranem dłużej niż 10 minut. A cały seans to prawie 2,5 godziny.