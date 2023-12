Ryan O'Neal zgotował jej piekło. Córka wyznała prawdę po latach

Aktorska kariera Ryana O'Neala rozpoczęła się w latach 60., gdy grał w serialu "Peyton Place". Jednak w historii zapisała się jego rola z 1970 r. w "Love Story". Kolejne kreacje m.in. w "Barrym Lyndonie", "O jeden most za daleko" czy "Papierowym księżycu", utwierdziły jego status wielkiej gwiazdy. W tym ostatnim zagrała z nim 10-letnia córka Tatum O'Neal, która zdobyła za to Oscara i do dziś pozostaje najmłodszą laureatką tej nagrody.