BOHATERKI. Jane Campion - romantyczka, która zmienia kino

Mimo to nie wszystkie kobiety uwielbiają jej kino. Po premierze "Fortepianu" grono badaczek feminizmu zarzucało Campion gloryfikację seksualnej przemocy. Owszem, u nowozelandzkiej reżyserki jest sporo czułych i romantycznych scen intymnych, ale też nie brakuje tych, które są wyrazem naturalizmu czy agresji. Zapewnia, że nigdy nie starała się, by sceny seksu w jej filmach wyglądały pożądliwie. Dbała tylko o to, by wynikały z naturalnych potrzeb jej bohaterów, wyznając zasadę, że o seksie się nie rozmawia, tylko się go uprawia.