Jerzy Dobrowolski. Żona błagała, by przestał pić. Nałóg niszczył jego karierę

Takich "biernych, miernych, ale wiernych" towarzyszy na kierowniczych stanowiskach Jerzy Dobrowolski serdecznie nienawidził. Poświęcił im niejeden skecz. A jego dowcip był zabójczo celny... Miał niezwykły talent wymyślania skrótów myślowych, nowych słów i sformułowań, które wchodziły do języka potocznego. "Normalka" – na określenie nienormalnej codzienności – to jego. "To twoja broszka", "Dla mnie bomba", "Ale się porobiło" – też. "Tej wiosny, wcześniej niż zwykle, zazieleniła się kiełbasa" – szydził w kabarecie. Albo: "Zakończył się tydzień pisania listów. Teraz zacznie się miesiąc ich doręczania".