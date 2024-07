Pił przez pierwszą żonę? Wszyscy oskarżali ją o alkoholizm Zapasiewicza. On nawet nie wspomniał jej imienia w biografii...

W przeciwieństwie do Maciejewskiej – ponoć małej piekielnicy – on dzieckiem był bardzo grzecznym. "Moja mama" – wspominał – "była osobą niesłychanie ostrożną, pasywną. Usiłowała mnie wychować w straszliwej pokorze wobec świata. Świat był według niej czymś, czemu należało się podporządkować. Znalazłem się jako dojrzewający chłopiec na granicy prawie chorobliwego kompleksu nieśmiałości. Straszne bałem się zbiorowości, zabierania głosu". Krystyna – wręcz odwrotnie. W powstaniu, które przesiedziała w piwnicy, to ona była tą, która pocieszała i zabawiała innych. Przestraszonym dzieciom aranżowała teatrzyki, wystawiła nawet "Jasia i Małgosię". Później, gdy po wojnie trafiła do gimnazjum, uczący tam ksiądz żartował, że mogłaby pójść do klasztoru, "bo te zakonnice są takie ponure, ktoś wesoły powinien tam iść".