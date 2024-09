(Nie)hollywoodzka historia miłosna: Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones

Życie osobiste Douglasa było burzliwe. Jego pierwsze małżeństwo z producentką Diandre Luker trwało od 1977 do 2000 roku. Para doczekała się syna Camerona. Związek był naznaczony trudnościami, w tym uzależnieniem Douglasa od alkoholu. Mało tego, prasa nazwała Michaela "pacjentem zero epidemii seksoholizmu". I nie były to złośliwe żarty – aktor rzeczywiście podjął leczenie i szczerze mówił na temat swoich problemów, obalając kolejne tematy tabu. W czasie trwania małżeństwa miał kilka głośnych romansów (nie wiadomo, ile przelotnych przygód), między innymi z nagrodzoną Pulitzerem dziennikarką Maureen Dowd, prezenterką Elizabeth Vargas, koleżanką z planu "Nagiego instynktu" Sharon Stone czy znaną później z komedii "To właśnie miłość" Martine McCutcheon. Na reputację kobieciarza ciężko zapracował. "Byłem kiepskim mężem i ojcem" – wyznał w wywiadzie dla "The Guardian" w 2010 roku.