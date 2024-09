Z Hogwartu na odwyk. Tom Felton walczył o życie po "Harrym Potterze"

Gdy Felton uświadomił sobie, że nie podbije Hollywood, zaczął tworzyć muzykę. Wydał kilka EP-ek, które są dostępne na Spotify. Jego utwór "If You Could Be Anywhere" ma już ponad 13 milionów odsłuchań. Oprócz tego od czasu do czasu możemy zobaczyć gwiazdora w reklamach, które często nawiązują do jego słynnej roli z "Harry’ego Pottera".