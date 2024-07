Premiery w lipcu 2024. Co warto obejrzeć w drugim tygodniu?

"Sunny"

O tym serialu mówiło się już od dłuższego czasu. Katie Robbins, scenarzystka znana z takich serii jak "Ostatni z wielkich" oraz "Romans" postanowiła opowiedzieć nową historię. Suzie to Amerykanka na co dzień mieszkająca w Kioto. Pewnego dnia jej życie wywraca się do góry nogami za sprawą nagłego zniknięcia męża i syna. Do zaginięcia doszło zaraz po tajemniczym wypadku lotniczym. Wtedy w jej życiu pojawia się robot domowy, którego zbudowano w firmie małżonka Suzie. Maszyna ma być prezentem niosącym pocieszenie wdowie. Tymczasem Suzie i jej nowy towarzysz odkrywają mroczną prawdę o tym, co stało się z rodziną kobiety. Okazuje się, że istnieje świat, o którym nie miała pojęcia, a niewyjaśniona katastrofa lotnicza to dopiero początek. "Sunny" to serial inspirowany powieścią "The Dark Manual" Colina O’Sullivana.