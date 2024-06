Maciej wiecznie młody Stuhr. Właśnie kończy 49 lat

Trudno być dzieckiem znanego rodzica, ale Maciejowi Stuhrowi nie stanęło to na przeszkodzie w zdobyciu szczerego uznania środowiska filmowego i teatralnego. Jego filmografia jest imponująca i w większości są to role pierwszoplanowe. Z planu nie schodzi praktycznie w ogóle. Co roku na premierę mają produkcje z jego udziałem, a czasem zdarza się, że kręci równolegle nawet dwa formaty.