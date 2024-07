Premiery w lipcu 2024. "Deadpool & Wolverine" i "Kobieta z jeziora" zamykają miesiąc

"Deadpool & Wolverine"

To crossover, który rozpalił fanów produkcji o superbohaterach. Bardzo możliwe, że będzie to najbardziej kasowy hit 2024 roku, bo fani już dziś mają bardzo wysokie oczekiwania wobec tego tytułu. Trudno się dziwić, skoro na planie spotkali się arogancki, wulgarny Deadpool oraz Wolverine – ulubiona przez widzów postać "X-Men". Wade Wilson postanawia zawiesić na kołku swój czerwono-czarny strój i zająć się sprzedażą używanych samochodów. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w bezpieczeństwie, znów wskakuje w obcisły strój i chwyta za katanę. W walce z nowym wrogiem pomaga mu Wolverine, który – jak wiemy – rzadko jest w nastroju na głupie żarty. Zwłaszcza że zaprzepaścił szansę na ocalenie swojego świata. Czy to będzie nowy ulubiony duet fanów Marvela? W rolach głównych oczywiście zobaczymy Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana. W obsadzie znaleźli się też m.in. Emma Corrin ("The Crown", "Nosferatu") oraz Matthew Macfadyen ("Sukcesja").





Gdzie: Kino

Kiedy: 26 lipca