Jest wściekła na różnice w zarobkach. "Powód nieaktualny od dekad"

Olivia Colman ostro o różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn. Niektóre są naprawdę zawrotne

Wypowiedź aktorki na temat dysproporcji w wynagrodzeniu wychwycił m.in. portal Deadline. W programie CNN "The Amanpour Hour" Colman wyjawiła oficjalną przyczynę tego stanu rzeczy. – Aktorzy płci męskiej zarabiają więcej, ponieważ mówiło się, że przyciągają publiczność. Właściwie nie było to prawdą od dziesięcioleci, ale nadal lubi się to wykorzystywać jako powód, aby nie płacić kobietom tyle samo, co ich męskim odpowiednikom – powiedziała.