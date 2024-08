Więcej niż aktor. Zaangażował się w wojnę w Ukrainie. Sean Penn kończy 64 lata

Dzisiaj media nie mówią już o jego skandalicznych wybrykach ani wybitnych rolach, ale przede wszystkim o tym, co Sean Penn robi dla świata. Szczególnie głośno o aktorze zrobiło się 24 lutego 2022 roku, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Penn przebywał wówczas w Kijowie, gdzie realizował zdjęcia do swojego nowego filmu. Zamiast uciekać do Kalifornii, ruszył na konferencję prasową z prezydentem Zełenskim. Później wracał do Ukrainy, by kręcić dokument o wojnie z Rosją.