Premiery w listopadzie 2024. "Konklawe" i sentymentalna podróż do Polski, czyli "Prawdziwy ból"

Śmierć papieża to nie tylko zapowiedź konklawe, ale również poważnego starcia między liberałami a konserwatystami w Watykanie. Podczas rywalizacji kardynałów dochodzi do nieczystych zagrań, powstają spiski, a na jaw wychodzą skrywane od dawna, mroczne sekrety. To idealne tło dla trzymającego w napięciu thrillera, który nieco odbiega od tradycji gatunku. Groźby i zamachy są subtelniejsze, ale to nie znaczy, że mniej niebezpieczne. Czy Watykan przetrwa to konklawe w czasach, w których Kościół i tak już przechodzi poważny kryzys? W filmie Edwarda Bergera ("Na Zachodzie bez zmian", "Patrick Melrose") zagrali Ralph Fiennes ("Lista Schindlera"), Stanley Tucci ("Julie i Julia"), John Lithgow ("The Crown"), Isabella Rossellini ("Blue Velvet"), Sergio Castellitto ("Ojciec Pio") oraz Jacek Koman ("Moulin Rouge!").