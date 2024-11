Wieczny chłopiec dorasta? Leonardo DiCaprio skończył 50 lat

W oczekiwaniu na Oscara

Wielka kariera Leonardo DiCaprio rozpoczęła się, już gdy był nastolatkiem. Początkowo wychowany w Los Angeles chłopak pojawiał się w telewizyjnych serialach. Choć wychował się w Hollywood, zaznacza, że nie był uprzywilejowanym dzieciakiem z bogatej rodziny, która zapewniła mu wejście do świata filmu. Zabierając go do muzeów, podsuwając książki, rodzice po prostu pokazali mu, jakie znaczenie w życiu może mieć sztuka. Pierwszy sukces przyszedł, kiedy miał 19 lat. Rola dojrzewającego chłopaka z niepełnosprawnością intelektualną w "Co gryzie Gilberta Grane’a" zapewniła mu pierwszą nominację do Oscara.