Ikona seksapilu, zakochana w zwierzętach skandalistka. Brigitte Bardot świętuje 90. urodziny

I bóg stworzył BB

Brigitte Bardot i Roger Vadim zawarli małżeństwo w 1952 roku. Mężczyzna stworzył podwaliny wizerunku BB. Nakłonił ukochaną do zmiany koloru włosów z chłodnego brązu na płomienny blond oraz zaznajomił ją ze sztuką, proponując wartościowe lektury i opowiadając o kinie od podszewki. W międzyczasie Bardotka stawiała pierwsze kroki przed kamerą, a jej nazwisko stawało się rozpoznawalne. Podczas 6. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes spacerowała ulicami w skąpym bikini, co doprowadziło do zatamowania ruchu w centrum miasta. Znalazła się na językach całego świata.